Волгоградка попала в реанимацию после нападения быка

В Руднянском районе Волгоградской области бык чуть не затоптал 55-летнюю женщину. Как сообщает V102.RU, жительница села Большое Судачье получили тяжелые травмы внутренних органов.
По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, женщину доставил скорой помощью в Руднянскую ЦРБ.
— Женщина прооперирована, находится в тяжелом состоянии, не транспортабельна, — уточнили в профильном комитете. — Консультирована главными внештатными специалистами облздрава.
Напомним, что это уже не первое нападение на человека разъяренных животных. Жертвами быков становились жители Котовского, Жирновского и Городищенского районов.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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