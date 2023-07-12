Происшествия

Волгоградка попала в реанимацию после нападения быка

Происшествия 12.07.2023 16:14
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12.07.2023 16:14


В Руднянском районе Волгоградской области бык чуть не затоптал 55-летнюю женщину. Как сообщает V102.RU, жительница села Большое Судачье получили тяжелые травмы внутренних органов. 

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, женщину доставил скорой помощью в Руднянскую ЦРБ. 

— Женщина прооперирована, находится в тяжелом состоянии, не транспортабельна, — уточнили в профильном комитете. — Консультирована главными внештатными специалистами облздрава. 

Напомним, что это уже не первое нападение на человека разъяренных животных. Жертвами быков становились жители Котовского, Жирновского и Городищенского районов. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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