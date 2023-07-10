Намотало на столб. В массовом ДТП в Волгоградской области погибла девушка

В Котельниковском районе Волгоградской области накануне примерно в 19.40 в массовом ДТП погибла молодая девушка. Как сообщает V102.RU, автомобиль, в котором находилась погибшая, буквально намотало на столб.





— По предварительной информации, 35-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Rav 4 на пересечении 176 километра трассы Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной Chery Tiggo под управлением 29-летней женщины, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, от удара иномарку Chery Tiggo откинуло на опору ЛЭП и автомобиль Nissan Tiida. В результате аварии водитель Chery Tiggo скончалась на месте.

В региональном главке МВД уточнили, что за сутки в Волгоградской области зарегистрировано 11 ДТП с пострадавшими, выявлено 605 нарушений ПДД, задержаны 25 нетрезвых водителей.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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