Нес ребенка на руках. Патрульные из Волгоградской области спасли 15-летнего подростка

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Среднеахтубинскому району Волгоградской области спасли 15-летнего подростка. Как сообщает V102.RU, мальчик потерял сознание и счет шел буквально на минуты.





— В конце июня к старшему лейтенанту полиции Игорю Прозорову и лейтенанту полиции Николаю Токареву обратились родители 15-летнего подростка, — рассказали информагентству подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Из Ленинского района родители везли сына в больницу Волжского. В пути подросток потерял сознание. В этот момент родители заметили патрульный автомобиль и обратились к сотрудникам ГАИ с просьбой помочь быстрее добраться до больницы.

В итоге инспекторы с включенными спецсигналами оперативно прибыли в медучреждение. Один из полицейских на руках занес подростка в приемный покой. Позже мать мальчика связалась с сотрудниками и выразила им искреннюю благодарность за спасение сына.





Волгоградские полицейские не в первый раз приходят на помощь жителям региона. Суровые на вид стражи порядка не могут пройти мимо чужой беды: полицейские без страха заходят в горящие дома, спасают животных от живодеров, а людей от необдуманных поступков.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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