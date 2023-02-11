Общество

Волгоградские инспекторы ГАИ стали героями программы «Человек и закон»

Общество 11.02.2023 15:21
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11.02.2023 15:21


Сотрудники волгоградской ГАИ старший лейтенант Владимир Попов и капитан Виталий Пивненко в буквальном смысле спасшие девушку, которую роды застали прямо в машине своего мужа, стали героями программы «Человек и закон». Как сообщает ИА «Высота 102», выпуск под названием «Чужой беды не бывает» вышел в эфир накануне на «Первом канале».  

— Специальная военная операция высветила то, что мы с вами и так до этого прекрасно знали — русский народ удивительно совестливый и отзывчивый, что называется от природы. Большая широкая страна, большие широкие люди, — предваряет сюжет о волгоградских полицейских ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. 

Далее, журналист отмечает, что редакция программы давно хотела рассказать о «тех, кто в мирной жизни каждый день совершают подвиги, пусть и незаметные на первый взгляд». 

— Сколько таких историй у людей, которые каждый день кого-то спасают или защищают по долгу службу. Вот, например, волгоградские госавтоинспекторы Владимир Попов и Виталий Пивненко помогли добраться беременной женщине до роддома. Казалось бы не такой уж прям и подвиг, но ведь по-человечески поступили и тоже не по инструкции, — рассказывает за кадром корреспондент. 

Напомним, что эта удивительная и добрая история произошла в Волгограде в канун Нового года. Благодарный муж родившей волгоградки — Вадим Трошин — уверен, что, если бы не помощь сотрудников, то все могло обернуться большой бедой. 31 декабря полицейские, как и обещали, встретили из роддома спасенную ими жительницу Котельниково.  

Видео: «Первый канал» / программа «Человек и закон» 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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