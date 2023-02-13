В Волжском полицейские спасли от гибели изрезанного живодером щенка

В городе Волжском Волгоградской области полицейские спасли щенка, которого посреди улицы несколько раз ударил ножом мужчина. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, о жестоком обращении с животным в дежурную часть накануне сообщили очевидцы.

– Жители Волжского сообщили, что неизвестный во дворе жилого дома по улице Горького ножом причинил увечья дворовой собаке. Выехавшие на место сотрудники ППС задержали подозреваемого, – рассказали ИА «Высота 102» в главке полиции. – Неработающий 38-летний местный житель сознался в содеянном.

Несмотря на ножевое ранение, собака смогла вырваться и убежать. Сотрудники ППС нашли животное и доставили в ветклинику.

– Четырехмесячный щенок был доставлен к ветеринарным врачам, которые его прооперировали. После сотрудники полиции доставили собаку в приют, где она продолжит реабилитацию, – сообщают полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного волжанина по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.

Накануне редакция ИА «Высота 102» сообщала о жестоком убийстве собаки в микрорайоне «Комарово» Советского района. Неизвестные размазжили голову псу, которого прикормили местные жители.