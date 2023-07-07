Здравоохранение

«Угадать течение болезни невозможно»: инфекционист рассказал, грозит ли Волгограду вспышка менингита

Здравоохранение 07.07.2023 08:21
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07.07.2023 08:21


После вспышки менингита в Екатеринбурге, унесшей жизни двух сотрудников распределительного центра Ozon, о смертельно опасной болезни заговорили во всех регионах страны.  В социальных сетях своими страхами делятся и волгоградцы. Есть ли риск подхватить инфекцию через посылку? Может ли менингит поразить Волгоградскую область? И как узнать его симптомы, не потеряв драгоценного времени? Ответы на эти и другие вопросы – в материале ИА «Высота102». 

Восемь сотрудников распределительного склада в Свердловской области заразились менингококковой инфекцией. Двое из них умерли. Первой жертвой болезни стал 21-летний парень. Он поступил в больницу 25 июня и скончался на следующий день. Первого июля медики госпитализировали 46-летнего мужчину. В тот же день пациент умер. В свердловском управлении Роспотребнадзора заявили, что на распределительном центре открыли медицинский пост. Прививки от менингококковой инфекции получили около 400 человек. 

– Речь идет об инфекционном менингите, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, – объясняет заместитель главного врача областной инфекционной больницы № 1 Александр Алюшин. – Заболевание, вызванное бактерией менингококк, выявляется повсеместно. К счастью, в Волгограде и Волгоградской области мы регистрируем всего несколько случаев в год. И чаще всего они никак не связаны друг с другом. Но при определенных условиях возможны групповые заболевания – при десятке заболевших речь о вспышке еще не идет. Как правило, один из сотрудников переносит инфекцию в бессимптомной форме и при этом заражает коллег.  

Встреча с менингококковой инфекцией похожа на игру в русскую рулетку. В то время, как один из заболевших даже не заметит симптомов болезни, другой попадет в больницу в тяжелом состоянии. 

 Разброс по тяжести заболевания очень большой – от обычного носительства, когда у человека нет никаких симптомов, до тяжелейших септических форм. То есть менингита – воспаления мозговых оболочек – и так называемого молниеносного менингококкового сепсиса. В этом случае человек погибает спустя несколько часов от поражения почти всех органов, – уточняет инфекционист. – Все зависит от реакции каждого конкретного человека на возбудитель. Бывает, что организм его просто не замечает, и заболевание не развивается. В каких-то ситуациях возбудитель подавляется иммунной системой. Но иногда при взаимодействии возбудителя и организма развивается чрезмерный иммунный ответ. Тогда-то у пациента и диагностируется менингит или менингококковый сепсис. К сожалению, предугадать течение болезни невозможно. Пока мы точно знаем, что дети раннего возраста переносят болезнь тяжелее. Нам также известно, что чем позже началось лечение, тем серьезнее могут быть последствия. Однако элемент непредсказуемости все же остается. 

Первые симптомы менингита схожи с проявлениями других инфекционных болезней – повышенная температура, слабость и ломота в теле. Если же у заболевшего начинаются судороги или появляется сыпь на теле, Александр Алюшин советует не терять времени и сразу же вызывать скорую помощь. 

 Заболевание начинается с повышения температуры и недомогания. Дальше все часто выливается в назофарингит – выделения из носа и небольшие изменения в ротоглотке. На этом болезнь может закончиться, – отмечает врач. – В некоторых же случаях она развивается по типу менингита: у человека сохраняется высокая температура и сильная головная боль, отмечается повторная рвота. Грозный симптом у маленьких детей – впервые возникшие судороги при высокой температуре. При менингококковом сепсисе у пациентов появляется геморрагическая сыпь на коже – звездчатая, чернильная. Ее даже можно посчитать – 10-15 элементов. При этом у заболевшего очень тяжелое состояние. Что делать в таком случае? Не терять время на походы в поликлинику и срочно вызывать скорую помощь. Чем раньше начнется лечение, тем лучше. 

Какими последствиями обернется перенесенный менингит, предугадать крайне сложно. По словам инфекциониста, болезнь может оставить серьезный след в жизни пациента, а может пройти бесследно.  

 Если заболевание остановилось на уровне назофарингита, никаких последствий для организма не будет. При менингите исходы болезни бывают совершенно разными. Порой он проходит бесследно, а порой вызывает серьезные осложнения – например, гидроцефалию. Но это уже другая история, которой занимаются неврологи, – комментирует специалист. – Сейчас часто звучит вопрос, может ли инфекция пойти по регионам. Напомню, что во внешней среде возбудитель нестойкий, и, как правило, заболевание не распространяется на другие территории. Повторюсь, что чаще всего вспышки возникают в закрытых коллективах. Подцепить инфекцию, забрав свою посылку, также невозможно. Она передается только от человека к человеку. Других вариантов просто нет.

Автор: Виктория Чумакова

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