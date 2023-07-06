Политика

Депутаты запретили избирателям митинговать в центре Волгограда

Политика 06.07.2023 11:10
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06.07.2023 11:10


Депутаты Волгоградской областной думы сегодня, 6 июля, единогласно одобрили законопроект, запрещающий проводить митинги в центре Волгограда. Данное решение парламентарии объяснили соображениями безопасности и необходимостью сохранения свободного доступа туристов к достопримечательностям города-героя. 

Как подчеркнула одна из авторов законопроекта Татьяна Бухтина, в целом законодательная инициатива продиктована необходимостью приведения регионального закона в соответствие с федеральным. При этом она акцентировала внимание на том, что ФЗ предусматривает возможность регионов самостоятельно расширять список территорий, где запрещается митинговать, с учетом особой их ценности. 

В Волгограде в перечень мест, где массово и по одиночке запрещается выражать мнение, вошли: 

  • площадь Павших Борцов, 
  • улица Аллея Героев, 
  • Привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Волгоград-1»,
  • территория, прилегающая к Мамаеву кургану, напротив стадиона «Волгоград Арена».

В Волжском к таким местам отнесены: 

  • площади им. М.И. Танича,
  • площадь Комсомольская.

Традиционные места в Волгограде, где любят чаще собираться митингующие, – площадь им. Ленина и площадь перед театром «Царицынская опера» – в этот список не вошли. 

Центральный район является уникальной по своей сути территорией, гармонично объединившей природные, архитектурные, исторические объекты. Исторический центр города также является культурным центром, сердцем города, популярным и очень посещаемым местом, которое хранит память и долгую историю города. Земля здесь буквально «пропитана историей». Площадь им. М.И.Танича, площадь Комсомольская, расположенные в Волжском, также являются очень популярными и посещаемыми местами, в том числе гражданами с детьми, – подчеркивают депутаты. 

Татьяна Бухтина подчеркнула: ограничения не распространяются на проведение публичных мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы, Дня России, Праздника Весны и Труда, Дня народного единства, Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дня Октябрьской революции 1917 года. Также запрет не действует при совершении богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

Отметим, что ни у кого из присутствовавших на заседании депутатов вопросов или возражений данный закон не вызвал.  Без дискуссий парламентарии одобрили запрет и перешли к следующему вопросу. 

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