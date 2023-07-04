Расследования

В Волгограде женщина проспала убийство собственного супруга

Расследования 04.07.2023 13:50
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04.07.2023 13:50


В Волгограде 36-летний житель Краснооктябрьского района пришел извиняться к своему соседу за оскорбления и в итоге убил его. По информации СУ СК России по Волгоградской области, кровавая драма разыгралась во время новогодних праздников. 

– По данным следствия, 4 января этого года обвиняемый, проживающий в доме №9 на ул. Курильской, пришел к своему соседу, чтобы наладить отношения и извиниться за ранее высказанное оскорбление. Находившиеся в квартире 57-летний мужчина и его супруга пригласили фигуранта за стол, где стали распивать спиртное. В процессе застолья между мужчинами произошла новая ссора, – сообщила официальный представитель регионального управления СК России Дарья Буянова. 

Завязалась драка, в ходе которой гость квартиры схватил нож и ударил им своего оппонента не менее 12 раз, в результате чего последний скончался.

Находившаяся в квартире женщина не предотвратила убийство собственного мужа, поскольку, по данным следствия, к тому моменту уже отправилась спать. Волгоградка проснулась лишь тогда, когда мужчине уже нечем было помочь. 

– О произошедшем в правоохранительные органы сообщила супруга погибшего, которая проснулась от звуков ссоры, – сообщает Дарья Буянова. – Уголовное дело по ст. 105 УК РФ с утвержденным прокуратурой района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант по ходатайству следственного органа содержится под стражей.

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