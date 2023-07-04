Экономика

Дилетантам тут не место: в Котельниково соревнуются профессионалы

Экономика 04.07.2023 10:27
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04.07.2023 10:27


На промплощадке Гремячинского ГОКа в Котельниковском районе Волгоградской области начался смотр-конкурс «Лучший по профессии. Он проводится по 9 номинациям: «Аппаратчик приготовления химических растворов», «Лаборант химического анализа», «Контролер качества продукции и технологического процесса», «Водитель грузового автомобиля», «Водитель погрузчика», «Электрогазосварщик», «Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования», «Токарь», «Слесарь КИПиА»..
Обеспечить успешное применение современного оборудования, технологий и проектных решений могут только высококвалифицированные сотрудники, лучшие из которых определяются в конкурсе профмастерства. 
Одними из первых соревновались лаборанты химического анализа Централизованного отдела технического контроля – Испытательного центра. Сначала конкурсанты подтвердили свою высокую квалификацию на теоретическом тесте и при выполнении кейсовых заданий.
Затем участники прошли проверку практических навыков по анализу химических растворов. Компетентное жюри беспристрастно оценивало уровень подготовки, точность, качество и оперативность выполнения работы, а также соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности - важнейшее условие производственного процесса на Гремячинском горно-обогатительном комбинате. 
По итогу всех испытаний лучшим профессионалом ЕвроХим-ВолгаКалия в номинации «Лаборант химического анализа» стала Любовь Андреева. Второе место заняла Василиса Ушакова и третье место – Ирина Коробкина.
В будущем победителю и сотрудникам, занявшим первые места в других номинациях, предстоит постоять за честь своего предприятия на общекорпоративном этапе конкурса профессионального мастерства.
- Успех предприятия обусловлен непрерывным обучением и развитием персонала. Конкурс «Лучший по профессии» - очень важная часть программы корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников и призван как повысить престиж рабочих профессий, так и стимулировать участников к самосовершенствованию и дальнейшему профессиональному росту, - отметил Евгений Сохарев, начальник централизованного отдела технического контроля – Испытательный центр ЕвроХим-ВолгаКалия.

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