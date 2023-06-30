В Камышине скончался 9-летний пассажир «запорожца», пострадавший в лобовом ДТП

В городской больнице города Камышина Волгоградской области скончался 9-летний мальчик, пострадавший 23 июня в дорожно-транспортном происшествии на 516-м километре автодороги «Саратов-Сызрань-Волгоград». Напомним, в отечественный «запорожец», в котором находился ребенок, на скорости врезался Volkswagen.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла неделю назад около 21.00.

– По предварительным данным, водитель Volkswagen , двигаясь со стороны Камышина в сторону Волгограда, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 70-летнего мужчины, – сообщали на следующий день после аварии в главке полиции. – В результате на месте ДТП скончалась пенсионерка, находившаяся в салоне «ЗАЗ», 9-летний мальчик и водитель отечественного автомобиля были доставлены в больницу.

Как сообщает ИА «Высота 102», с места аварии мальчик был доставлен в больницу с тяжелейшими травмами – сильнее всего у ребенка пострадала голова, также были диагностированы многочисленные переломы. К сожалению, транспортировать его в Волгоград не представлялось возможным. Накануне, 29 июня, мальчик скончался.

– Ребенок был госпитализирован в Камышинскую ЦГБ в прошлую пятницу с места ДТП. По тяжести состояния был госпитализирован в реанимационное отделение. С первого дня лечения ребенка его состояние оставалось крайне тяжелым и нестабильным. Ребенок был нетранспортабелен, – сообщили сегодня в ответ на редакционный запрос в комитете здравоохранения Волгоградской области. – Пациент скончался в реанимации от последствий полученных травм.

Сообщается также, что управлявший «Запорожцем» 70-летний дедушка мальчика переведен из реанимации в травматологическое отделение, его состояние оценивается как средней степени тяжести.