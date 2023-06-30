Происшествия 30.06.2023 08:56
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30.06.2023 08:56
Ужасную находку обнаружили сотрудники «Концессий водоснабжения» при чистке канализации в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в компании, накануне бригада выехала на ликвидацию засора в системе водоотведения на улицу Карла Либкнехта. При проведении работ выяснилось, что канализация забилась трупами котят, которых смыли в унитаз бессердечные жители частного сектора.
В этом районе и ранее вылавливали части тел куриц, щенят и прочих животных.
В компании напомнили, что смывать в систему водоотведения бытовые и пищевые отходы, средства гигиены, а также строительный мусор строго запрещено. Кроме того, волгоградце просят сохранять человечность и относиться к домашним животным с заботой и любовью, а не умертвлять их таким жестоким способом, который к тому же оборачивается проблемами для самих жителей.
Фото из архива V102.RU
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