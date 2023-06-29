В Волгоградской области легковушка влетела в экскаватор, водитель погиб: видео

В Городищенском районе Волгоградской области сегодня, 29 июня, на трассе Р-22 «Каспий» легковушка влетела в экскаватор. Как сообщает V102.RU, есть погибший.





— По предварительным данным, 34-летний водитель за рулем автомобиля LADA Priora двигался со стороны Москвы в направлении Волгограда, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Примерно в 17.00 на 942 километре трассы Р-22 «Каспий» он совершил столкновение с впереди движущимся экскаватором.

Как уточнили в областном главке МВД, в результате аварии на месте скончался водитель легкового автомобиля. На месте работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС.

— Организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в полицейском ведомстве. — Движение осуществляется в штатном режиме.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области