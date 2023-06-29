Расследования

В Волгограде бизнесмена заподозрили в махинациях с субсидиями в период ковид-пандемии

Расследования 29.06.2023 11:40
0
29.06.2023 11:40


В Волгограде следственным отделом по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации региональной программы по обеспечению занятости граждан. По информации следователей, коммерческая организация получила 180 тысяч рублей в виде субсидий, подделав документы о трудоустройстве семерых сотрудников. О том, что волгоградцы якобы работали на коммерсантов, они даже не подозревали. 

– Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – По данным следствия, директором молодежной общественной организации в рамках реализации программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» подана заявка в центр занятости о предоставлении субсидии на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан при условии создания 7 рабочих мест для трудоустройства 7 человек. Общая сумма выделенных субсидий составила более 180 тысяч рублей.

Как пояснил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела Владимир Суров, преступление было совершено коммерческой организацией в период пандемии COVID-19 в 2020 году. По версии следователей, руководитель компании в своих интересах воспользовался слабыми местами программы содействия безработным. Напомним, что во время эпидемии многие волгоградцы лишились рабочих мест и были вынуждены регистрироваться в Центре занятости для поиска работы. 

Так, получив данные на семерых человек, организация оформила документы об их якобы трудоустройстве. На деле волгоградцы, которые «получили работу», безработными не являлись, а их персональные данные были использованы для фиктивного трудоустройства без их согласия.

– Один из таких проходил военную службу в тот период и не мог быть трудоустроен в коммерческой организации, – рассказал Владимир Суров. – Еще одна женщина, к примеру, находилась в декретном отпуске и также не претендовала на рабочее место и не устраивалась на работу.  Эти и другие данные стали известны в ходе проверки прокуратуры Центрального района. 

В настоящее время сотрудники следственного отдела по Центральному району устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и конкретные лица, присвоившие деньги. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.06.2023 15:30
Расследования 29.06.2023 15:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:45
Расследования 29.06.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 13:13
Расследования 29.06.2023 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 10:37
Расследования 29.06.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:11
Расследования 29.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.06.2023 09:01
Расследования 29.06.2023 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 16:31
Расследования 28.06.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 14:07
Расследования 28.06.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 13:45
Расследования 28.06.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 12:03
Расследования 28.06.2023 12:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2023 09:40
Расследования 28.06.2023 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 16:34
Расследования 27.06.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 15:05
Расследования 27.06.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 13:59
Расследования 27.06.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2023 11:47
Расследования 27.06.2023 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
Выехавший на встречку под Волгоградом перед смертельным ДТП сжег дом и угнал машинуСмотреть фотографии
15:22
Как в Волгограде реконструируют Сурский сквер и Горсад — репортаж «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:48
Росгвардейцам – участникам СВО вручили ведомственные и госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:45
В Волгограде владелец пекарни оставил сотрудницу без крошки хлебаСмотреть фотографии
13:13
Испугавшаяся грузовика и задавившая женщину-пешехода водитель идет под суд в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:45
В Волгограде экстренно сел самолет «Аэрофлота» с больным пассажиром на бортуСмотреть фотографии
12:28
Родным погибших на Украине добровольца, военных и мобилизованных волгоградцев передали орденаСмотреть фотографии
11:56
Под Волгоградом водитель «ВАЗа» погиб сам и убил человека в лобовой аварииСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде бизнесмена заподозрили в махинациях с субсидиями в период ковид-пандемииСмотреть фотографии
11:20
Металлургический завод поддержал восстановление популяции русского осетра в регионеСмотреть фотографии
10:38
Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафикаСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде осудили посредника судьи при получении взятки в размере 600 тысячСмотреть фотографии
09:39
Возможен летальный исход. Волгоградцев предупредили об опасности ГЛПССмотреть фотографии
09:11
В Волгограде с 3 июля запустят бесплатный автобусСмотреть фотографии
09:01
Избивавшая племянника волгоградка ждет суда под домашним арестомСмотреть фотографии
08:03
«Погибнет село»: жители Волгоградской области выступили против закрытия деревенской школыСмотреть фотографии
07:18
Волгоградца заставили удалить из соцсетей порочащие посты об участнике ДТПСмотреть фотографии
21:38
Похолодает до + 7 °С. В Волгоградской области на три дня зарядят дождиСмотреть фотографии
21:08
В облдуме объяснили запрет на проведение митингов в центре Волгограда антитерроромСмотреть фотографии
20:30
Росстат: бензин всех марок подорожал в Волгоградской области к 28 июняСмотреть фотографии
20:06
«Ущерб 2,6 миллиона»: экологи подтвердили загрязнение реки Малая Казанка в Котово фекалиямиСмотреть фотографии
19:43
Бойца СВО из Волгоградской области наградили медалью «За отвагу»Смотреть фотографии
19:13
«7-я Гвардейская». Что скрывается за названием улицы в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
19:03
Бригада скорой спасла жизнь волгоградке по дороге в больницуСмотреть фотографии
18:44
На мосту через Волгу в Волгограде с 28 июня ограничат движениеСмотреть фотографии
18:23
В школы Волгограда уже 1 сентября могут вернуть трудовое воспитаниеСмотреть фотографии
17:49
Наталья Стрельцова покинула пост главы Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
На западе Волгограда КАМАЗ протаранил легковушку: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
В больнице №25 после нападения быка скончался житель Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
На СВО погиб преподаватель колледжа из Урюпинска Сергей КуприяновСмотреть фотографии
 