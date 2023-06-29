В Волгограде бизнесмена заподозрили в махинациях с субсидиями в период ковид-пандемии

В Волгограде следственным отделом по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реализации региональной программы по обеспечению занятости граждан. По информации следователей, коммерческая организация получила 180 тысяч рублей в виде субсидий, подделав документы о трудоустройстве семерых сотрудников. О том, что волгоградцы якобы работали на коммерсантов, они даже не подозревали.

– Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – По данным следствия, директором молодежной общественной организации в рамках реализации программы «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области» подана заявка в центр занятости о предоставлении субсидии на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан при условии создания 7 рабочих мест для трудоустройства 7 человек. Общая сумма выделенных субсидий составила более 180 тысяч рублей.

Как пояснил ИА «Высота 102» руководитель следственного отдела Владимир Суров, преступление было совершено коммерческой организацией в период пандемии COVID-19 в 2020 году. По версии следователей, руководитель компании в своих интересах воспользовался слабыми местами программы содействия безработным. Напомним, что во время эпидемии многие волгоградцы лишились рабочих мест и были вынуждены регистрироваться в Центре занятости для поиска работы.

Так, получив данные на семерых человек, организация оформила документы об их якобы трудоустройстве. На деле волгоградцы, которые «получили работу», безработными не являлись, а их персональные данные были использованы для фиктивного трудоустройства без их согласия.

– Один из таких проходил военную службу в тот период и не мог быть трудоустроен в коммерческой организации, – рассказал Владимир Суров. – Еще одна женщина, к примеру, находилась в декретном отпуске и также не претендовала на рабочее место и не устраивалась на работу. Эти и другие данные стали известны в ходе проверки прокуратуры Центрального района.

В настоящее время сотрудники следственного отдела по Центральному району устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и конкретные лица, присвоившие деньги.