Росстат: бензин всех марок подорожал в Волгоградской области к 28 июня

Экономика 28.06.2023 20:30
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28.06.2023 20:30
Рост цен на бензин снова зафиксирован в последние дни в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, повысилась стоимость всех марок бензина. Так, АИ-92 подорожал до 48,62 рубля (было 48,58). Также повысился в цене бензин АИ-95 – рост составил четыре копейки (54,01 рубля). Таким образом, стоимость АИ-95 преодолела очередной психологический рубеж.
Заметнее всего, на четверть рубля, подорожал АИ-98. Теперь стоимость литра самого элитного вида топлива составляет 60,9 рубля. При этом на уходящей неделе цена солярки осталась на прежнем уровне 56,33 рубля.
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