В Волгограде на Второй продольной из-за ДТП встал троллейбус № 9

В Краснооктябрьском районе Волгограда на Второй продольной из-за аварии с легковушкой встал троллейбус № 9. Как сообщили V102.RU очевидцы, на месте работают сотрудники ГИБДД.





— Стоят уже минут 40 точно. Схему ДТП оформляют. У троллейбуса небольшое повреждение слева. Недалеко от остановки «Улица Ватутина» по направлению в центр города, — рассказали читатели информагентства.





Как уточнили автомобилисты, в столкновении с троллейбусом небольшие повреждения получила лишь легковушка ВАЗ-2112. Предварительно, никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал.

В пресс-службе мэрии Волгограда пояснили, что в настоящее время движение троллейбуса № 9 осуществляется в обычных границах.

Фото: читатели информагентства

