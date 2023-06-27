Расследования

Зэк развел влюбившихся в него волгоградок на 2 миллиона рублей

Расследования 27.06.2023 13:59
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27.06.2023 13:59


Заключенный, отбывающий наказание в одной из колоний Ульяновской области, добавил себе срок после аферы, которую он провернул в отношении двух волгоградок. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале-апреле 2021 года 39-летний ранее судимый житель Ульяновской области на сайте знакомств начал общаться с двумя женщинами. 

- Используя чужие фото и представляясь респектабельным мужчиной, злоумышленник обещал одиноким дамам встречу, но якобы в силу форс-мажорных обстоятельств ему были необходимы деньги на билет. В итоге, выяснив необходимые персональные данные, подсудимый похитил у одной из потерпевших порядка 2 млн рублей, у второй – 135 тыс. рублей, - пояснила официальный представитель надзорного органа.  

Кроме того, через мобильное приложение он оформил на обеих женщин кредиты на сумму чуть более 100 тыс. рублей каждый, но в одном из случаев получить деньги не удалось – операция была заблокирована службой безопасности банка.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Однако на свободу он выйдет не скоро. Красноармейский суд Волгограда приговорил его к 6 годам и 1 месяцу изоляции от общества.  Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного женщинам ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.


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