Зэк развел влюбившихся в него волгоградок на 2 миллиона рублей

Заключенный, отбывающий наказание в одной из колоний Ульяновской области, добавил себе срок после аферы, которую он провернул в отношении двух волгоградок. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в феврале-апреле 2021 года 39-летний ранее судимый житель Ульяновской области на сайте знакомств начал общаться с двумя женщинами.

- Используя чужие фото и представляясь респектабельным мужчиной, злоумышленник обещал одиноким дамам встречу, но якобы в силу форс-мажорных обстоятельств ему были необходимы деньги на билет. В итоге, выяснив необходимые персональные данные, подсудимый похитил у одной из потерпевших порядка 2 млн рублей, у второй – 135 тыс. рублей, - пояснила официальный представитель надзорного органа.

Кроме того, через мобильное приложение он оформил на обеих женщин кредиты на сумму чуть более 100 тыс. рублей каждый, но в одном из случаев получить деньги не удалось – операция была заблокирована службой безопасности банка.

Вину в инкриминируемых деяниях мужчина не признал. Однако на свободу он выйдет не скоро. Красноармейский суд Волгограда приговорил его к 6 годам и 1 месяцу изоляции от общества. Также судом удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного женщинам ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.