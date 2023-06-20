Мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей





В разгар туристического сезона ВТБ зафиксировал мошенническую активность, связанную с предложениями оценить бронирование отелей. Клиенты получают их в СМС-рассылке от злоумышленников, которая ведет на фишинговый сайт, созданный для кражи персональных данных и денежных средств.





Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. В тексте указывают ссылку на телеграм-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным «менеджером» дальнейшие условия «трудоустройства» по оценке отелей. Однако при переходе по объявлению тема корректируется – клиенту предлагают помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день.Злоумышленники отправляют клиенту ссылку на фишинговый сайт, где ему необходимо пройти предварительную регистрацию, используя свои персональные данные: ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. После регистрации клиенту необходимо внести определённую сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов. В конце каждого «рабочего» дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести «заработанные» деньги не получится, а любые попытки связаться с личным «менеджером» ни к чему не приведут.– отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.