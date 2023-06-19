В Волгограде на Тулака высадился десант рабочих с водолазами

В июне прошлого года в Волгограде действовал всего один пляж на песчаной косе полуострова Сарептского в Красноармейском районе. Жителям северной, западной и центральной частей областного центра приходились преодолевать километры в душном транспорте, прежде чем окунуться в прохладную воду.

В этом году местные власти обещают открыть как минимум пять пляжей, но, возможно, что купаться разрешат не везде. Входить в воду или просто загорать рядом с берегом — решает на основе анализа почвы и воды Роспотребнадзор. Пока специалисты дали добро только двум пляжам на юге города-героя. Жителям Красноармейского и Кировского районов теперь и само море по колено.





На набережной имени Тулака в Советском районе подрядчик заканчивает монтаж навесов, раздевалок и потихоньку расставляет лежаки. В пятницу специальная комиссия будет проверять готовность зоны отдыха к открытию.





— В этом году будет открыто пять пляжей в Тракторозаводском, Центральном, Советском, Кировском и Красноармейском районах, — заверила горожан заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Елена Славина. — Все пляжи начинают свою работу с субботы на этой неделе. Конечно, все места отдыха будут бесплатными. Мы уже имеем заключения (Роспотребнадзора, — прим. ред.) по Красноармейскому и Кировскому районам, позволяющие открыть место отдыха с купанием. По остальным точкам работа ведется.





А пока водолазы не спеша исследуют дно будущих пляжей. Как рассказал спасатель-водолаз МУ «Служба спасения Волгограда» Антон Халан, самыми частыми находками становятся старые колеса, железки, разбитые бутылки и бытовые отходы.

— В принципе — берег чистый, акватория осмотрена, никаких угроз нет, — бодро рапортует спасатель.





И пока рабочие продолжают наводить последние штрихи, первые отдыхающие в предвкушении приятного отдыха уже нежатся под лучами вечернего солнца. До официального открытия остается меньше недели.

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»