Экономика 19.06.2023 12:07
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19.06.2023 12:07
В мае зафиксирован пиковый интерес на камеры видеонаблюдения: продажи увеличились в 2,5 раза по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Такой вывод сделала цифровая экосистема МТС, проанализировав спрос на эту категорию в собственной розничной сети в Волгоградской области. Активнее всего видеонаблюдение для охраны имущества используют жители Волгограда и Волжского. Основная причина роста, по мнению аналитиков, желание волгоградцев обезопасить своё имущество в период летних отпусков.
Камеры видеонаблюдения становятся всё более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. Так, например, на российском рынке увечилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.
Бренд Xiaomi остаётся самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.
— Больше всего камер видеонаблюдения в регионе приобрели жители Волгограда и Волжского – спрос в этих городах вдвое выше, чем в среднем по области. Жители Волгоградской области активно используют видеонаблюдение как для обеспечения безопасности собственных частных владений, что особенно актуально в период отпусков, так и для бизнеса, а также общественных пространств. Так, например, система видеонаблюдения Черкасовского сквера в микрорайоне «Долина» помогает обеспечить круглосуточный мониторинг и безопасность на территории парка. Это яркий пример того, как цифровые технологии помогают оптимизировать управление парковой зоной, обеспечивать комфорт и защищенность посетителей, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома вместе с камерами волгоградцы приобретают датчики движения. В мае продажи этих товаров увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.
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