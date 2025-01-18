Погода на Крещенский сочельник предсказала, ждать ли волгоградцам морозов





Уже вечером 18 января в Волгоградской области откроют купели для крещенских омовений. А о том, что предсказала погода на Крещенский сочельник, можно судить по народным приметам, которые подметили наши предки, передает V102.RU.

Уже вечером 18 января в Волгоградской области откроют купели для крещенских омовений. А о том, что предсказала погода на Крещенский сочельник, можно судить по народным приметам, которые подметили наши предки, передает V102.RU.

Например, какая погода будет на Крещенский сочельник, такая же ожидается и на Масленицу. А, если 18 января задуют сильные ветры с юга, летом жди частых гроз и сильные дожди. Полная луна на Крещенский сочельник предсказывает сильное половодье весной. Если к вечеру небо прояснится, то до февраля ночи будут морозными.В то же время туман или легкая изморозь считаются предвестниками влажной погоды и обильных осадков в ближайшие дни.К слову, немало примет в Крещенский сочельник наши предки связывали со снегом. Если умыться талой водой утром 18 января, считалось, что человек не будет болеть весь год. Был популярным даже более суровый обряд – больного члена семьи обкладывали крещенским снегом и считалось, что он выздоровеет.Впрочем, проверить на себе это волгоградцы не смогут из-за отсутствия снега и аномально теплого января.