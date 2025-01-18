Крещенские купели откроют для волгоградцев в шесть вечера 18 января

Тракторозаводский район – берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши (пос. Спартановка); Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16; Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака); Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева; Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина.
Впервые за многие годы в этом году не будет купели в Центральном районе Волгограда. В части муниципалитетов Волгоградской области также отказались от проведения массовых омовений на Крещение из-за теплой погоды и тонкого льда на водоемах.