Общество

Крещенские купели откроют для волгоградцев в шесть вечера 18 января

Общество 18.01.2025 15:38
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18.01.2025 15:38


В Волгограде заканчиваются последние приготовления к Крещенским купаниям. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, свершить омовения можно будет с 18.00 18 января до 20.00 ч. 19 января. При проведении обряда рядом с купелями будут дежурить сотрудники муниципальной службы спасения, полиции и дружинники.
Напомним, в Волгограде откроют 5 купелей. Вот их адреса:
Тракторозаводский район – берег р. Волги, напротив жилого дома № 4 по ул. им. Грамши (пос. Спартановка); Краснооктябрьский район – территория яхт-клуба «Пилигрим», ул. Матевосяна, 16; Советский район – Ельшанская набережная (микрорайон Тулака); Кировский район – набережная им. Высоцкого около пристани им. Руднева; Красноармейский район – Севастопольская набережная, рядом с монументом В.И. Ленина.
Впервые за многие годы в этом году не будет купели в Центральном районе Волгограда. В части муниципалитетов Волгоградской области также отказались от проведения массовых омовений на Крещение из-за теплой погоды и тонкого льда на водоемах.

Фото V102.RU

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