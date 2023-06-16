Борт рейса Москва — Ереван экстренно сел в Волгограде из-за неполадок

Воздушный борт, следовавший по маршруту Москва — Ереван запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел накануне в 16.55.

— 15 июня 2023 года рейс авиакомпании ShirakAvia, следовавший по маршруту Москва — Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. За пассажирами прибыл резервный самолет, сейчас он готовится к вылету, — прокомментировала инцидент пресс-секретарь ПАО «Международный аэропорт Волгоград» Анастасия Голодова.

Известно, что самолет, экстренно приземлившийся в Волгограде, вылетел из аэропорта Внуково. На подлете к Волгоградской области командир экипажа запросил посадку в аэропорту Гумрак.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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