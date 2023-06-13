Происшествия 13.06.2023 12:18
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13.06.2023 12:18
Авиапроисшествие с самолетом Boeing-737 произошло в День России в небе над Волгоградом, в результате в аэропорту был объявлен сигнал «Тревога», сообщает V102.RU.
По информации Telegram-канала Aviaincident, где приводятся подробности этого происшествия, самолет авиакомпании «Победа» осуществлял рейс из Москвы в Сочи. На его борту находилось 192 пассажира, в числе которых 28 детей.
Над Астраханской областью в 10:55 экипаж объявил сигнал «ПАН», доложив о проблеме с электрикой (генератором) и решении следовать на незапланированный аэродром в Волгоград (Гумрак). Уже в 11:08 Boeing начал снижение и выработку топлива, в результате в 11:10 на аэродроме Гумрак был объявлен сигнал «Тревога».
– В 11.27 экипаж доложил о решении КВС следовать на аэродром назначения Сочи (Адлер) в связи с нормализацией ситуации на борту, – уточняют авторы Telegram-канала.
Отбой сигнала «Тревога» в аэропорт у Волгограда был объявлен в 11:35.
В пресс-службе аэропорта Волгоград комментировать это происшествие отказались, заявив, что никаких нестандартных и форс-мажорных ситуаций у них не было.
Aviaincident сообщает, что самолет проследовал на аэродром назначения Сочи (Адлер), где была объявлена готовность №1. В 13:38 Boeing благополучно приземлился.
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