



Авиапроисшествие с самолетом Boeing-737 произошло в День России в небе над Волгоградом, в результате в аэропорту был объявлен сигнал «Тревога», сообщает V102.RU.

По информации Telegram-канала Aviaincident, где приводятся подробности этого происшествия, самолет авиакомпании «Победа» осуществлял рейс из Москвы в Сочи. На его борту находилось 192 пассажира, в числе которых 28 детей.

Над Астраханской областью в 10:55 экипаж объявил сигнал «ПАН», доложив о проблеме с электрикой (генератором) и решении следовать на незапланированный аэродром в Волгоград (Гумрак). Уже в 11:08 Boeing начал снижение и выработку топлива, в результате в 11:10 на аэродроме Гумрак был объявлен сигнал «Тревога».

– В 11.27 экипаж доложил о решении КВС следовать на аэродром назначения Сочи (Адлер) в связи с нормализацией ситуации на борту, – уточняют авторы Telegram-канала.

Отбой сигнала «Тревога» в аэропорт у Волгограда был объявлен в 11:35.

В пресс-службе аэропорта Волгоград комментировать это происшествие отказались, заявив, что никаких нестандартных и форс-мажорных ситуаций у них не было.

Aviaincident сообщает, что самолет проследовал на аэродром назначения Сочи (Адлер), где была объявлена готовность №1. В 13:38 Boeing благополучно приземлился.