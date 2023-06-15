О возможностях переводов в 11 стран рассказали на ПМЭФ-2023

Переводы в Индию уже сейчас доступны Сберу, рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, на сегодняшний день банку доступны переводы в одиннадцать стран.

Также в рамках ПМЭФ Царев рассказал, что портфель вкладов в юанях в Сбере с начала 2023 года увеличился на 60 процентов. Ранее Сбер запустил вклады в дирхамах.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что страны придерживаются гибкого подхода к использованию разных валют во взаимных расчетах, применяя и доллары, и национальные валюты, а также валюты третьих стран.