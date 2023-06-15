Расследования

В школе под Волгоградом увековечили память трех погибших на СВО выпускников

Расследования 15.06.2023 12:02
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15.06.2023 12:02


В Кисловской средней школе Быковского района Волгоградской области увековечили память троих выпускников образовательного учреждения, погибших на СВО. Как сообщили V102.RU в администрации Быковского района, на фасаде школы открыли мемориальные доски Александру Грушевому, Михаилу Грянченко и Николаю Дубровскому. В церемонии участвовали и родственники погибших. 

Александр Грушевой погиб на СВО в возрасте 28 лет. Контрактник вместе с сослуживцами попал под обстрел в боях за Лисичанск 8 июня. Он награжден орденом Мужества посмертно.

Михаил Грянченко также после службы в армии заключил контракт с вооруженными силами РФ, в 2020 году вернулся на гражданку, однако в 2022 году вновь решил связать свою жизнь с армией. С 24 февраля 2022 года участвовал в боях в Херсонской области. Был механиком-водителем-крановщиком эвакуационного отделения взвода обеспечения. Михаил погиб 23 августа 2022 года в Николаевской области около населенного пункта Терновые Поды. Ему было 35 лет. Указом президента он также награжден орденом Мужества посмертно. Михаил был женат, у него остались двое детей: мальчик и девочка.

Николай Дубровский попал на СВО, вступив в ряды ЧВК «Вагнер». 7 ноября 2022 года Николай, выполняя задание командира по освобождению и защите города Артёмовска, погиб в возрасте 46 лет. Житель Быковского района посмертно награжден орденом мужества ЧВК «Вагнер», указом президента России Владимира Владимировича Путина - медалью «За отвагу».

Фото администрации Быковского района VK.com

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