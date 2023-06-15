Волгоградец после удара бутылкой по голове ушел домой и через неделю умер

В Волгоградской области житель города Фролово умер через неделю после потасовки с приятелем. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, во время конфликта мужчина получил удар по голове стеклянной бутылкой, после чего отправился домой и лишь на следующий день обратился к медикам.

Драка произошла, по информации Буяновой, 7 июня на ул. Революционной во Фролово.

По данным следствия, 37-летний подозреваемый, находясь в компании в гостях у своей бывшей супруги в общежитии, вступил в конфликт с 30-летним знакомым, в ходе которого ударил товарища бутылкой по голове. На следующий день, почувствовав ухудшение состояния здоровья, потерпевший фроловчанин обратился в больницу, однако накануне, несмотря на оказанную помощь, скончался в результате полученной закрытой черепно-мозговой травмы, – сообщила представитель СУ СК России по Волгоградской области.

Михайловским межрайонным следственным волгоградского СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

– Фигуранта уголовного дела заключили под стражу, – уточняют в управлении СКР.