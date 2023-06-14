Расследования

Чиновники Урюпинска подали в суд на РПН из-за лихорадки Западного Нила

Расследования 14.06.2023 18:55
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14.06.2023 18:55


Администрация Урюпинского района обратилась в суд с иском к Роспотребнадзору, который потребовал от местного муниципалитета организовать работы по благоустройству территорий для предотвращения угрозы распространения лихорадки Западного Нила. О данном факте V102.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области. 

В обоснование своего иска, администрация Урюпинского района указала, что на территории региона уже долгое время активно функционирует очаг заражения лихорадкой Западного Нила. За минувшие 23 года опасным вирусом заразились 1322 волгоградца, 57 из которых, от болезни скончались. 

Научные исследования Волгоградского противочумного института Роспотребнадзора показали, что в ближайшее время риски заболеваемости опасным вирусом среди жителей региона могут увеличиться более чем в три раза по сравнению со среднемноголетними показателями. В связи с этим, Управлением Роспотребнадзора было вынесено представление, которым на Урюпинскую администрацию возложили обязанности по благоустройству и очистке местных водоемов, парков, скверов и других общественных пространств, изобилующих зелеными насаждениями. 

Кроме того, в рамках того же представления Роспотребнадзора, муниципалитет Урюпинска должен организовать мероприятия по обеззараживанию и дезинфекции потенциально опасных территорий и другие меры для снижения риска распространения вируса ЛЗН. 

Не согласившись с такими требованиями, администрация оспорила указанное представление в судебном порядке, мотивируя свою позицию тем, что требуемый комплекс мероприятий не входит в их компетенцию.

Иск принят в производство Арбитражного суда Волгоградской области, предварительное слушание назначено на 27 июня.

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