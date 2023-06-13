Pay-сервисы займут пятую часть рынка платежей к концу 2024 года





Дальнейшее восстановление рынка бесконтактной оплаты в России прогнозирует ВТБ. По оценке банка, к концу следующего года каждая пятая транзакция в магазинах будет проходить с помощью Pay-сервисов. Рост доли бесконтактных операций возможен за счет альтернативных способов оплаты – стикеров, СБП-платежей и т.д.

– Россия по-прежнему находится в числе самых активных стран мира, использующих безналичную оплату. По данным ЦБ РФ, за последние пять лет ее доля в розничном обороте выросла с 58% до 78% по итогам 2022 года. До введения санкций сегмент PAY-платежей в нашей стране развивался очень активно: например, четверть покупок по картам ВТБ по итогам 2021 года проходила с помощью смартфонов и других мобильных устройств. Уход западных игроков с этого рынка поставил вопрос о замене их новыми сервисами. Мы понимаем, что карты – это надежный, но пройденный этап, и они продолжат вытесняться альтернативными способами оплаты, даже в условиях санкций, – считает заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников .

По его словам, банки и регулятор сегодня активно развивают новые способы оплаты с отказом от пластика. Пользователи активно подключают Mir Pay, растет доля платежей по QR-кодам СБП, появляются цифровые кошельки для оплаты у крупных финансовых игроков, запускаются платежные стикеры.