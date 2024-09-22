Общество

Сила и грация: под Волгоградом выявили сильнейших в конкуре и джигитовке

Общество 22.09.2024 20:16
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22.09.2024 20:16


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в центре военно-спортивной и конной подготовки «ЩИТ» прошли одни из крупнейших за последние годы региональные соревнования по конному виду спорта. В состязаниях 10 спортивных школ представили более 60 участников и 40 лошадей, передает V102.RU. 

Фотокорреспондент информагентства побывал 22 сентября на ипподроме и запечатлел яркие моменты знакового для волгоградского конного спорта события.



На турнире по конкуру участники соревновались в прыжках через барьеры на 50, 70 и 90 сантиметров за 10 комплектов наград. Также представители спортшкол продемонстрировали навыки джигитовки - скачек с акробатическими и гимнастическими элементами. Всего за соревновательный день было проведено свыше 87 заездов. На открытом грунте выступили воспитанники местных конных школ от 9 до 26 лет. А местом проведения мероприятия стало боевое поле размером 70 на 60 метров. К забегам допускались лошади не моложе 4-х лет. 


Отметим, что подготовку и проведение соревнований полностью взял на себя волгоградский центр "ЩИТ". Отдельно стоит отметить уровень организации безопасности состязаний, ведь в конном спорте он имеем особое значение из-за высокой травмоопасности наездников и скакунов. 

- Сегодня прошло одно из крупнейших за последние три года региональное первенство по конному виду спорта. В его проведении приняли участие волгоградские заслуженные судьи и эксперты. По итогу турнира мы остались довольны проделанной нашим центром работой, так как для нас это был некий эксперимент, который в очередной раз доказал, что Волгоградская область может на достойном уровне организовывать как областные, так и всероссийские соревнования по данному виду спорта, - поделился впечатлениями директор центра "ЩИТ" Дмитрий Антонов. 



Конные состязания в волгоградском Заволжье собрали не только большое количество участников, но и зрителей. Кто-то пришел поболеть за своих детей, друзей и знакомых, а кто-то просто посмотреть на красивый вид спорта. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалям и грамотами, а также денежными призами. 



Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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