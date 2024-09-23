Вакансии Волгограда

Крупнейшая энергетическая компания открыла вакансии для жителей Волгограда и Волжского

Вакансии Волгограда 23.09.2024 09:11 Реклама
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23.09.2024 09:11 Реклама


В десятку самых желанных компаний-работодателей год от года входит ЛУКОЙЛ. Об этом свидетельствуют не только многочисленные всероссийские опросы общественного мнения, но и региональные рейтинги. Причина не только в высоком статусе компании, но и тех гарантиях и условиях труда, которые получает каждый сотрудник. Реальный шанс работать в одной из компаний группы ЛУКОЙЛ в перспективной сфере электроэнергетики есть и в Волгоградской области.
Крупнейший производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в нашем регионе «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» приглашается жителей Волгограда и Волжского на рабочие специальности.
Предприятие учреждено больше 15 лет назад, и все эти годы производит электрическую и тепловую энергию для теплоэлектростанций, а также занимается ее реализацией потребителям и обслуживает энергооборудование на предприятиях группы «ЛУКОЙЛ».

По отзывам сотрудников на сайтах работы, «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» обеспечивает хорошие условия труда и отдыха, а также возможности для карьерного роста. Многие хвалят ДМС, высокий уровень дохода, дружный коллектив и профессиональное руководство компании. 
– Это работа на многие годы, это стабильность и ощущение ценности своего труда. Все прозрачно, официально и своевременно – сейчас этим могут похвастаться далеко не все даже крупные компании, – написано в отзыве одного из сотрудников.
Сейчас в компании открыты вакансии по рабочим специальностям: электромонтер по обслуживанию электрооборудования на Волгоградской ТЭЦ-2, машинист-обходчик по турбинному оборудованию на Волжской ТЭЦ и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на СЦ «Волгоградэнергонефть». Можно выбрать удобное для себя место работы.

По коллективному договору все сотрудники получают ДМС, страхование от несчастных случаев, обучение и повышение квалификации, обеспечение СИЗ, медицинские медосмотры, материальную помощь и дополнительные дни к отпуску, финансирование  долевой негосударственной пенсии, компенсацию санаторно-курортного отдыха и детского отдыха.
На предприятии работает профсоюзная организация и регулярно проходят спортивные, культурные, развлекательные мероприятия для работников.
Подробно про каждую вакансию рассказали в нашей инфографике - сохраняйте и присылайте резюме на почту volgogradenergo@lukoil.com. Уточнить подробности и записаться на собеседование можно по телефону отдела кадров:+7 (8442) 55-59-33.



Фото: «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Реклама. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», ИНН 3435098928

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