Все бегут – и я бегу: Кросс нации собрал на стартах в Волгоградской области тысячи человек





Тысячи жителей Волгоградской области приняли участие в масштабном всероссийском забеге «Кросс Наций-2024», приуроченном ко Дню бега, сообщает V102.RU. В муниципальных районах волгоградцы в совокупности преодолели сотни километров на дистанциях. Как проходил спортивный праздник в регионе, – в нашем материале.

В городе-спутнике Волгограда – Волжском на старт накануне вышло около тысячи горожан. Местом для забега стал новый участок улицы Карбышева. В легкоатлетическом соревновании приняли участие и воспитанники детских садов, и школьники, и студенты вузов, а также родители с детьми, любители бега и профессиональные спортсмены. Было предусмотрено три дистанции – километр, 4 и 6 км.

В Михайловке площадкой для массового забега в этом году выбрали городской стадион. В забегах на 1 и 4 километра присоединились к кроссу свыше двухсот человек. Самой маленькой участнице исполнилось лишь 2,5 года.





В Чернышковском районе субботним утром на центральной площади рабочего поселка собрались на забег взрослые и дети. После динамичной зарядки участники пробежали свои дистанции.

А в Суровикинском районе спортивное мероприятие прошло на стадионе имени Т.И. Гридина. Вызов себе и соперникам в этот день бросили школьники и студенты.





В Камышине беговые дрожки спортивной местной школы вышло порядка 600 человек, которые соревновались на дистанциях 100, 1000, 4000, 6000 и 12000 метров. Победителей забегов наградили кубками и медалями, а все участники соревнований получили заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.





Фото и видео: районные администрации Камышина, Суровикино, Волжского, Михайловки и р.п Чернышковский