В Волжском медики молниеносно прибыли на место жесткого ДТП





Днем 22 сентября в городе Волжском Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей на оживленном перекрестке. Как сообщает V102.RU, столкновение произошло на пересечении улиц Карбышева и Оломоуцкая. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как от удара один из автомобилей отбрасывает на встречную полосу. Однако последующих столкновений избежать все-таки удалось – автомобиль остановился на обочине.

Примечательно, что первыми из экстренных служб на месте ДТП оказались сотрудники скорой помощи. В момент столкновения автомобилей карета бригада также находилась на перекрестке. Став очевидцами происшествия, работники скорой поспешили к участникам ДТП.

Видео: POWERNET