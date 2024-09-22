Юные волжанки привезли охапку медалей с соревнований по чир спорту в Сочи





Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №2 и клуба «Твист» из города Волжского Волгоградской области заняли призовые места на соревнованиях по чирлидингу в Сочи. Как сообщает V102.RU, спортсменки привезли домой пять золотых, три серебряных и четыре бронзовые медали.

Представлять Волгоградскую область отправились на соревнования спортсменки от 11 до 12 лет. Самой маленькой участницей соревнования стала трехлетняя Елизавета Матлуби, занявшая по итогам соревнований второе место.





- В соревнованиях принимали участие спортсменки в категориях соло, пара и стант - по 4 человека. Удалось забрать домой много медалей, уехали довольными с соревнований. Но есть над чем расти и работать дальше, - подвела итоги состязаний тренер Елена Четвертухина.