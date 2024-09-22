В городе Камышине Волгоградской области открыли семейную площадку имени героя СВО Максима Ивченко, погибшего в зоне боевых действий в ходе денацификации Украины.

— На площадке установлен стенд с фотографией и памятным текстом: «Максим с честью, доблестно выполнил свой воинский долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ним. Наш долг — это память! Приходя сюда, помнить! Максим радуется мирному небу над нами и счастливому вашему смеху», — напомнила мама погибшего военнослужащего. — Максимка погиб именно за мир, доброту, мирное небо. Он всегда хотел, чтобы счастье, веселье было. За это мы и воюем против бесовщины всякой. Добро против зла.





По словам камышанки, в возведении площадки ей помог, не запросив и рубля, Тарон Симонян. Руководитель местной строительной компании выделил технику и рабочих.

— Здесь будет песочница «Мы играем вместе» для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сюда можно подъехать на коляске. Будет детский экскаватор — можно сесть внутри кабины и играть. Также предусмотрены четыре типа качелей. Детские, скамья для взрослых, качели для пожилых людей и качели в форме гнезда. Если, кто-то хочет побыть в одиночестве и подумать о своем, то установлены три одинарные табурета. Есть круглая и две полукруглые скамьи, — поделилась подробностями Светлана Ивченко. — Это именно семейная площадка со свободным доступом. Сюда может прийти каждый. Единственное, есть столбы, чтобы машины сюда не заезжали.





Жители дома № 57 по улице 5-й микрорайон, во дворе которого появилась новая площадка, рассказали, что раньше здесь стояла старая детская горка, которую впоследствии спилили.

— Светлана добавила сюда лавочку, качели, стулья, песочницу для инвалидов-колясочников. Большое спасибо, что облагородила двор для детских игр, — заявила соседка, представившаяся Еленой. — Мы через подъезд от них живем. Максима знали. То, что он туда пошел — большой молодец. У меня самой сейчас отец на СВО.

Напомним, сын Светланы Максим Ивченко погиб при выполнении воинского долга. Указом президента России представлен посмертно к ордену Мужества. Ранее мать бойца поделилась планами по строительству первой в Камышине часовни в память о героях СВО.

Фото: Светлана Ивченко