



Глава Станично-Луганского района ЛНР Альберт Зинченко выразил благодарность жителям Волгоградской области, которые оказывали помощь в тушении природных пожаров. К этому дню, по его словам, обстановку в районе удалось стабилизировать.

– От жителей Станично-Луганского муниципального округа и от себя лично выражаю благодарность в ликвидации пожара группировкам – сводному отряду противопожарной службы Волгоградской области и СПСЧ ГУ МЧС России по Волгоградской области. Благодаря поддержке правительства Волгоградской области, совместными усилиями крупный лесной пожар на территории Станично-Луганского округа был ликвидирован, – написал Зинченко в своем телеграм-канале.

Он также пожелала волгоградским пожарным крепкого здоровья и успехов в труде.

– Братская земля всегда будет благодарна за вашу отзывчивость и неравнодушие, – в заключение добавил глава района ЛНР.

Волгоградцы, в свою очередь, поблагодарили жителей станицы Луганской, которые оказывали посильную помощь им – подвозили воду и еду пожарным.

Фото: Альберт Зинченко / t.me