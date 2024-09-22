В Волгограде бесследно пропал подросток с зеленым рюкзаком





В Волгограде волонтеры начали поиски пропавшего 13-летнего Димы Е. Как сообщает V102.RU со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», ребенок ушел из дома 21 сентября и пропал.

Приметы: рост 164 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения Дима был одет в серую толстовку, зеленые штаны и черные кроссовки. С собой он имел также зелены рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить информацию по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «Лиза Алерт»