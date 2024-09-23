Общество

Стадион «Зенит» в Волгограде накроют крышей за 17 млн рублей

Общество 23.09.2024 09:31
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23.09.2024 09:31


У стадиона «Зенит» в Волгограде появится крыша. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен аукцион на поиск подрядчика, который должен будет соорудить разборный навес над западной трибуной спорткомплекса, расположенного на улице Таращанцев, 72. Работы, стоимость которых оценена в 17,7 миллионов рублей,  планируется закончить к декабрю этого года. Заказчиком выступило МБУ дополнительного образования спортивная школа №14 «Зенит».
Напомним, ранее V102.RU сообщало о жалобах болельщиков, посещающих спортивные мероприятия на «Зените», на развалившиеся ступени и ржавые сиденья на трибунах. В администрации Волгограда заявили, что трибуны на стадионе не ремонтировались несколько десятилетий. В мэрии пояснили, что в настоящее время ведется детальное обследование этой части стадиона, после чего будет разработана проектно-сметная документация на ремонт. 

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