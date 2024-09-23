Стадион «Зенит» в Волгограде накроют крышей за 17 млн рублей

Общество 23.09.2024 09:31
0
23.09.2024 09:31
У стадиона «Зенит» в Волгограде появится крыша. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, объявлен аукцион на поиск подрядчика, который должен будет соорудить разборный навес над западной трибуной спорткомплекса, расположенного на улице Таращанцев, 72. Работы, стоимость которых оценена в 17,7 миллионов рублей, планируется закончить к декабрю этого года. Заказчиком выступило МБУ дополнительного образования спортивная школа №14 «Зенит».
Напомним, ранее V102.RU сообщало о жалобах болельщиков, посещающих спортивные мероприятия на «Зените», на развалившиеся ступени и ржавые сиденья на трибунах. В администрации Волгограда заявили, что трибуны на стадионе не ремонтировались несколько десятилетий. В мэрии пояснили, что в настоящее время ведется детальное обследование этой части стадиона, после чего будет разработана проектно-сметная документация на ремонт.
РПН нашел нарушения после проверки 28 лагерей в Волгоградской области23.09.2024 08:18
Общество 23.09.2024 08:18
«Съедобны все. Но некоторые всего один раз»: известный миколог ответила на главные вопросы волгоградских грибников22.09.2024 21:39
Общество 22.09.2024 21:39
«Ротор» нарвался на штраф РФС из-за пропуска послематчевого интервью22.09.2024 21:01
Общество 22.09.2024 21:01
Искусство через призму расстройств: художники-аутсайдеры представили свои работы волгоградцам22.09.2024 20:49
Общество 22.09.2024 20:49
Сила и грация: под Волгоградом выявили сильнейших в конкуре и джигитовке22.09.2024 20:16
Общество 22.09.2024 20:16
Альберт Зинченко поблагодарил волгоградцев, остановивших пожары в ЛНР22.09.2024 18:39
Общество 22.09.2024 18:39
Юные волжанки привезли охапку медалей с соревнований по чир спорту в Сочи22.09.2024 17:10
Общество 22.09.2024 17:10
Пропавшего подростка с зеленым рюкзаком нашли в центре Волгограда22.09.2024 16:56
Общество 22.09.2024 16:56
В Волгограде бесследно пропал подросток с зеленым рюкзаком22.09.2024 14:37
Общество 22.09.2024 14:37
Волгоградцам перечислили симптомы заразного штамма COVID-19 - XEC22.09.2024 14:01
Общество 22.09.2024 14:01
Все бегут – и я бегу: Кросс нации собрал на стартах в Волгоградской области тысячи человек22.09.2024 13:33
Общество 22.09.2024 13:33
В Камышине открыли семейную площадку в честь героя СВО Максима Ивченко22.09.2024 12:02
Общество 22.09.2024 12:02
В сельской школе под Волгоградом начнут учить математике после жалоб родителей22.09.2024 09:59
Общество 22.09.2024 09:59
Российский космонавт МКС сфотографировал ночной Волгоград из космоса22.09.2024 09:35
Общество 22.09.2024 09:35
Столбики термометров в Волгоградской области обрушатся до нулевых отметок22.09.2024 08:54
Общество 22.09.2024 08:54