Общество

РПН нашел нарушения после проверки 28 лагерей в Волгоградской области

Общество 23.09.2024 08:18
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23.09.2024 08:18


В Волгоградской области в летний сезон работали 669 лагерей, в том числе 30 загородных, а отдыхом было охвачено более 85 тысяч детей. Такие данные, сообщает V102.RU, обнародовало региональное управление Роспотребнадзора, проанализировав итоги оздоровительного сезона. 
В лагерях санврачи проверяли качество питьевой воды, пищеблоки, а также оборудование медкабинетов. 
Также были проведены зоологопаразитологические и энтомологические обследования прилегающей территории, в том числе  дератизация и дезинсекцию помещений. 
Всего в  ходе летней оздоровительной кампании проведены 725 профилактических визита, проверены 28 загородных лагерей, 3 оператора питания, оказывающих услуги на территории загородных учреждений. Профилактические и контрольно-надзорные мероприятия сопровождались отбором и исследованием проб внешней среды, продуктов, готовых блюд, смывов, замерами освещенности и микроклимата. Всего в ходе летней оздоровительной кампании проведено более 1000 исследований на различные показатели.
По фактам выявленных нарушений санитарных правил управлением выданы предписания и приняты меры в соответствии с законодательством, добавили в ведомстве.

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