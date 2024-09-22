На рыбалке под Волгоградом лихач на катере налетел на лодку с людьми





На Волгоградском водохранилище в Дубовском районе Волгоградской области 42-летний мужчина и его 14-летний сын едва не погибли во время рыбалки. На лодку, в которой находились мальчик с мужчиной, налетел лихач на катере. Как рассказала V102.RU супруга рыбака Екатерина Бундерина, лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.





- Мой муж Артем вместе с сыном Ярославом вчера отправились порыбачить. Приблизительно в обед резко появился скоростной катер, который протаранил нашу резиновую лодку. Муж еле успел перепрыгнуть к сыну до момента столкновения. После чего лодку развернуло, она черпанула воды. Владельцы катера даже не остановились, чтобы узнать целы ли наши, - рассказала волгоградка.

После инцидента муж женщины сразу же позвонил в полицию, которая приехала на место происшествия и допросила свидетелей.

- Катер, не останавливаясь уплыл в сторону залива. Пока судно и людей, которые были на нем, не удалось найти. Домой к нам снова приходил участковый и опросил мужа, составив протокол, - пояснила Екатерина.

Екатерина вместе с супругом просят откликнуться волгоградцев, узнавших владельцев катера, и позвонить по номеру телефона: 8 927-253-57-61.

Видео: Артем Бундерин