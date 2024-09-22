Момент жесткого наезда на пешехода в Волгограде попал на видео





В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель автомобиля Lifan сбил на зебре 14-летнего подростка. Молодой человек, судя по записям камер видеонаблюдения, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, как и другие пешеходы.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло на ул. Еременко 21 сентября около 15.00.

– Водитель, управляя автомашиной Lifan, напротив дома №3 «А» по ул. Еременко совершил наезд на 14-летнего пешехода. В результате ДТП несовершеннолетний с различными травмами доставлен в больницу, – сообщили в главке полиции.

От удара молодого человека отбросило на несколько метров от машины. Самостоятельно подняться он не смог, однако находился в сознании.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области