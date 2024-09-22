«Ротор» нарвался на штраф РФС из-за пропуска послематчевого интервью





Волгоградский футбольный клуб «Ротор» оштрафован на 30 тысяч рублей за пропуск обязательного послематчевого интервью после противостояния с командой «Сочи». Как сообщает V102.RU, решение о применении штрафных санкций было принято контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

– В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неучастие в обязательном интервью - оштрафовать ФК «Ротор» г. Волгоград на 30 000 рублей, – говорится в решении комитета.

Напомним, в домашней игре 15 сентября волгоградские футболисты завершили встречу с командой «Сочи» безголевой ничьей.