Общество

Волгоградцам перечислили симптомы заразного штамма COVID-19 - XEC

Общество 22.09.2024 14:01
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22.09.2024 14:01


В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте COVID-19 - XEC. Как сообщает V102.RU со ссылкой на специалистов ведомства, характерными симптомами нового штамма является лихорадка, боль в горле и теле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также усталость и насморк. 

Отмечается, что XEC является рекомбинантом более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Поэтому симптомы вирусов являются очень схожими. Также вирус отличается быстрым распространением. 

В качестве профилактики врачи рекомендуют проходить вакцинацию и ревакцинацию, следить за чистотой рук, носить маски в общественных местах, соблюдать соцдистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проветривать помещения. 

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