Волгоградцам перечислили симптомы заразного штамма COVID-19 - XEC





В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте COVID-19 - XEC. Как сообщает V102.RU со ссылкой на специалистов ведомства, характерными симптомами нового штамма является лихорадка, боль в горле и теле, кашель, потеря обоняния и аппетита, а также усталость и насморк.

Отмечается, что XEC является рекомбинантом более ранних подвариантов омикрона FLiRT - KS.1.1 и KP.3.3. Поэтому симптомы вирусов являются очень схожими. Также вирус отличается быстрым распространением.

В качестве профилактики врачи рекомендуют проходить вакцинацию и ревакцинацию, следить за чистотой рук, носить маски в общественных местах, соблюдать соцдистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проветривать помещения.