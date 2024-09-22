Искусство через призму расстройств: художники-аутсайдеры представили свои работы волгоградцам





В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова открылась масштабная выставка работ художников-аутсайдеров. Как сообщает V102.RU, работы мастеров без образования и с врожденными расстройствами призваны показать искусство вне рамок и традиционных художественных ценностей. Глубокие работы творцов основываются лишь на личном опыте и восприятии мира.

В рамках фестиваля PSYФЕСТ в экспозицию вошли творческие работы мастеров из Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы, Пятигорска, Воронежа, а также специально приглашенных волгоградских художников с врожденными заболеваниями синдрома Дауна и аутизма.





- Выставка рассказывает о нас — это проблема того, насколько мы можем познать себя и открывать те участки, которые нам кажутся некрасивыми, непонятными, страшными. Искусство позволяет сделать, наоборот, шаг вперед. Это возможность встретиться с собой и позволить немного расширить понимание себя, мира и человека как такового, - поделился директор выставки Юрий Осадший.





Представленные на выставке картины привлекают своим необычным подходом к творчеству и взгляду на мир. Они свободны от эстетических, этических и социально-политических стереотипов. Такими свойствами обладают, к примеру, работы волгоградского 16-летнего художника Андрея Якимова, который лишь только за первый год создал порядка двухсот картин на двухметровых холстах. Как признался отец юного мастера, это уже не первая крупная выставка, на которой представлены полотна сына.





- Андрей рисует с самого детства, но к крупным работам приступил лишь в прошлом году. Открыл для себя искусство довольно случайно — после старшей дочери у нас остался холст, и я принял решение отдать его Андрею. Так он нарисовал свою первую большую картину размером два метра на полтора. Когда я увидел, на что он способен, я стал снова и снова натягивать ему на подрамник новый холст и давать простор для творчества. Поскольку сын практически не разговаривает, он так выражает свое мнение и желания посредством рисунка. За полгода он создал порядка двухсот таких работ, которые и хранятся у нас дома, - рассказал Алексей Якимов.





Необычайным взглядом на мир поделилась через свои работы и художница с аутизмом Альбина Чернавина. Поскольку она имеет заболевание нервной системы и оно осложнено тугоухостью третьей степени, ее всегда сопровождает мама. Она и передает все мысли и эмоции дочери.

- Рисует она очень и очень давно. Всё началось довольно просто: она посредством рисунка со мной начала общаться еще с детства. Любила также делиться своими работами и с другими людьми, скромно оставляя свое творчество дома на тумбочке или сумке нашего гостя. Ее картины могут появиться за считанные секунды, ей не нужно много времени, чтобы создать свою картину посредством примечательной для такой болезни техники. Они пронизаны многими деталями, к примеру, лики святых, которые она изображает на бумаге или картоне, любит украшать скотчем, тем самым добавляя так называемое «божественное свечение». У нее также отличная зрительная память, с помощью которой она воссоздает изображение, увиденное ранее. Это третье для нее участие в выставке. Она получает огромное удовольствие от созерцания других работ, - рассказывает мама художницы Елена Чернавина.





Посетить выставку аутсайдерского искусства «От линии к спектру» в музее И.И. Машкова можно с 20 сентября по 20 октября 2024 года.













Фото: Леонид Луночкин / V102.RU