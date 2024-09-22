Происшествия

В Волгограде под окнами жилого дома нашли труп мужчины

Происшествия 22.09.2024 10:35
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22.09.2024 10:35


Сегодня, 22 сентября, в Кировском районе Волгограда под окнами многоэтажного дома по улице Курчатова нашли труп мужчины, сообщает V102.RU. 

Со слов очевидцев, местный житель упал с высоты рано утром. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. 

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Он мог упасть с высоты по собственной неосторожности. Рассматриваются и другие версии. 

Напомним, ранее сообщалось, что при падении с Астраханского моста в Волгограде погиб программист

Фото: Волгоград / t.me

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