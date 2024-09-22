В Волгограде под окнами жилого дома нашли труп мужчины





Сегодня, 22 сентября, в Кировском районе Волгограда под окнами многоэтажного дома по улице Курчатова нашли труп мужчины, сообщает V102.RU.

Со слов очевидцев, местный житель упал с высоты рано утром. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Он мог упасть с высоты по собственной неосторожности. Рассматриваются и другие версии.



Напомним, ранее сообщалось, что при падении с Астраханского моста в Волгограде погиб программист.

Фото: Волгоград / t.me