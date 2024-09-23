Происшествия

В Волгограде на ул. Лазоревой водитель автобуса сбил пешехода

Происшествия 23.09.2024 09:48
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23.09.2024 09:48


22 сентября в Кировском районе Волгограда произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Как сообщает ИА «Высота 102», ночью водитель сбил пешехода, перебегающего 2-ю Продольную магистраль.

- В 00:31 водитель, управляя автобусом Volgabus, напротив ООО «Лесобаза» по ул. Лазоревая совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в не установленном для этого месте, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что буквально в нескольких десятках метрах от места аварии был полноценный пешеходный переход, однако волгоградец по неизвестным причинам пренебрёг своей безопасностью.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате ДТП пешеход был госпитализирован прибывшими на место медиками в одну из ближайших больниц.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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