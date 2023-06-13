Экономика

Заводу «Метеор» в Волжском не удалось обжаловать наказание за угрозу срыва оборонзаказа

Экономика 13.06.2023 16:01
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13.06.2023 16:01


Заводу «Метеор» в Волжском во всех инстанциях отказали в признании недействительным решения Волгоградского УФАС, уличившего предприятие в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом V102.RU сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области.
Волгоградское УФАС в августе 2022 года признало АО «Завод «Метеор» нарушившим пункт 4 части 1 статьи 10 «Закона о защите конкуренции». Предприятие не согласилось с этим решением и обжаловало его. Однако арбитражный суд Волгоградской области в удовлетворении требований отказал. Вышестоящие инстанции также признали это решение законным и обоснованным. 
Поводом для наказания послужили действия АО «Завод «Метеор», которое в одностороннем порядке отказалось от исполнения обязательств по договору поставки от 11 ноября 2014 года, заключенного с ООО НПП «Метеор-Курс». Волжское предприятие, в соответствии с условиями договора, обязалось при наличии на складе и возможности без ущерба для собственного производства поставлять покупателю по его заявкам комплектующую продукцию собственного производства, а покупатель оплачивать и принимать товар в ассортименте, количестве и по ценам, указанным в счетах-фактурах и товарных накладных.
УФАС приняло во внимание тот факт, что ООО НПП «Метеор-Курс» является разработчиком и поставщиком готовых изделий необходимых, в том числе, для исполнения государственного оборонного заказа для предприятий радиоэлектронной промышленности. АО «Завод «Метеор» является поставщиком комплектующих, необходимых ООО НПП «Метеор-Курс» для производства готовых изделий. Так же управлением было установлено, что АО «Завод «Метеор» в рассматриваемый период на товарном рынке поставки комплектующих по конструкторской документации ООО НПП «Метеор-Курс» занимал доминирующее положение.
Суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу, что действия АО «Завод «Метеор» могут повлечь наступление неблагоприятных последствий и затронуть интересы как ООО НПП «Метеор-Курс», так и его заказчиков. А сумма возможного ущерба в связи с прекращением поставки комплектующих составит 101,4 миллиона рублей. 
Решение вступило в законную силу.

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