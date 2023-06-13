Экономика

Потребительская активность россиян выросла на 11%

Экономика 13.06.2023 10:56
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13.06.2023 10:56


Согласно данным аналитического сервиса Продажи.рф («Первый ОФД», входит в группу ВТБ), россияне восстанавливают объемы своей потребительской активности. За пять месяцев общий показатель покупательского спроса приблизился к значениям аналогичного периода 2021 года, при этом объем потраченных покупателями средств вырос на 11%. Об этом банк сообщил в преддверии ПМЭФ-2023.

По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД», за январь-май россияне потратили около 1,2 трлн рублей. В январе-мае 2023 года россияне чаще, чем годом ранее, покупали электронику – число товаров выросло на 20%, при этом траты снизились на 6% к прошлому году, составив 10 млрд рублей. К аналогичному периоду 2021 года количество покупок выросло почти на 29% при аналогичном объеме затрат.

В популярных категориях существенных изменений не произошло. Спрос на одежду и обувь вырос на 2% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13% (около 144 млрд рублей), сохранившись в пределах годовой инфляции. По сравнению с 2021 годом активность покупателей в этом году была ниже на 10%, что связано с остаточным влиянием ухода крупных брендов. Здесь восстановление спроса происходит постепенно по мере замещения товаров на рынке. Так, в мае 2023 спрос в категории вырос на 22% к апрелю.

В сегменте продуктов питания объем потраченных средств за январь-май составил 317 млрд рублей. Эксперты Продажи.рф отмечают небольшое снижение количества приобретаемых товаров к прошлому году, которое во многом связано с изменением модели потребительского поведения. На фоне стабилизации ситуации покупатели перераспределяют свои расходы в пользу так называемых «необязательных» покупок – тратят больше денег на досуг и развлечения, делают крупные, дорогие покупки.

– Активное восстановление потребительского спроса в 2023 году, которое мы отмечаем, подтверждается также и данными Центробанка. Мы наблюдаем довольно умеренные показатели ценового давления, рост расходов на те или иные товары в пределах или ниже показателей инфляции, а в некоторых категориях можно говорить даже о небольшой дефляции. Покупательскую способность стимулируют позитивные рыночные ожидания и доступность всех видов кредитования для населения. Рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре. В условиях дальнейшей стабилизации экономической ситуации и успешной реализации адаптационных мероприятий, мы рассчитываем, что он продолжит расти, – комментирует Александра Красовская, руководитель отдела продаж аналитических сервисов «Первый ОФД».

Спрос на товары для спорта и активного отдыха после снижения в 2022 году также вернулся на уровень 2021 года по количеству покупок, объем расходов вырос за 2 года на 5%, достигнув 15 млрд рублей за январь-май. Одновременно россияне стали реже приобретать алкоголь и сигареты: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покупок в этих категориях снизилось на 8% и 11% соответственно, а к пяти месяцам докризисного 2021 года – на 5% и 10%.

 

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