Происшествия 09.06.2023 15:52
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09.06.2023 15:52
Волгоградская пенсионерка лишилась 2,5 миллиона рублей и 2500 долларов США после звонка мошенницы. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, 66-летней женщине позвонила якобы сестра, сообщив, что стала виновницей ДТП и ей срочно нужны деньги, чтобы урегулировать ситуацию.
Пенсионерка поверила, что это и правда ее родственница. Для сестры она собрала все свои сбережения и передала их прибывшему к ней курьеру.
Через некоторое время женщина узнала, что никакого ДТП не было, а звонившие ей - это мошенники.
Возбуждено уголовное дело. Курьера и его сообщников ищут полицейские.
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