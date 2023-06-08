Экономика

ВТБ: мошенники подделывают аккаунты в мессенджерах для обмана пользователей

Экономика 08.06.2023 12:03
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08.06.2023 12:03


Случаи атак мошенников в мессенджерах, когда для обмана создаются фейковые аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв, фиксирует ВТБ. Прежде подобная схема активно использовалась для хищения средств в социальных сетях.
Схема выглядит уже знакомо для многих пользователей: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках смотрят через открытые профили в соцсетях.
– Отдельные группы мошенников теперь проявляют еще большую хитрость и ради обмана готовы представляться чужим именем, копировать личность реального человека. Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами — “взаймы” или в “экстренных ситуациях”. Похожие атаки используются много лет – тогда мошенники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег. Сегодня мошенники перешли в новый канал – мессенджеры. По данным ВТБ, с конца прошлого года активность там выросла на 12%, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
Банк напоминает о необходимости соблюдать базовые правила безопасности, особенно при общении с неизвестными людьми, и перепроверять информацию. Пользуйтесь инструментами в  онлайн, чтобы уберечь ваши средства. При подозрении на мошенничество можно скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, а также быстро заблокировать свой аккаунт. Специально созданный раздел «Безопасность» позволяет блокировать кредитные карты и учетную запись в случае экстренной ситуации.. Чтобы всегда держать под контролем все операции по картам и счетам, нужно подключить СМС-уведомления и оперативно получать от банка актуальную информацию.

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