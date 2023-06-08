На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиков





Один человек пострадал в ДТП с уборочной машиной КАМАЗ в Волгограде, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на Комсомольском мосту в Центральном районе.

По предварительным данным, столкновение с автомобилем «Лада Гранта» совершил 50-летний водитель КАМАЗа. Обстоятельства ДТП выясняются.





С места происшествия в больницу был госпитализирован 35-летний водитель легковушки.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



