Происшествия

На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиков

Происшествия 08.06.2023 09:58
0
08.06.2023 09:58


Один человек пострадал в ДТП с уборочной машиной КАМАЗ в Волгограде, сообщает V102.RU. По информации ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на Комсомольском мосту в Центральном районе.
По предварительным данным, столкновение с автомобилем «Лада Гранта» совершил 50-летний водитель КАМАЗа. Обстоятельства ДТП выясняются.

С места происшествия в больницу был госпитализирован 35-летний водитель легковушки.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.06.2023 09:21
Происшествия 08.06.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 20:20
Происшествия 07.06.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 19:03
Происшествия 07.06.2023 19:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 18:29
Происшествия 07.06.2023 18:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 15:50
Происшествия 07.06.2023 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 15:02
Происшествия 07.06.2023 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 10:50
Происшествия 07.06.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.06.2023 10:25
Происшествия 07.06.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 20:55
Происшествия 06.06.2023 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 17:49
Происшествия 06.06.2023 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 16:18
Происшествия 06.06.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 15:43
Происшествия 06.06.2023 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 15:02
Происшествия 06.06.2023 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:23
Происшествия 06.06.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.06.2023 09:11
Происшествия 06.06.2023 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
Трое домушников обворовывали первые этажи в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
В Волгограде уволен и трудоустроен руководитель академии «Ротор» Александр ЛаптевСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская облдума поддержала законопроект о запрете операций по смене полаСмотреть фотографии
12:57
Обнародован протокол совета Минкультуры РСФСР о демонтаже пилонов на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские приставы по ошибке списали деньги у «двойника» по ФИОСмотреть фотографии
12:18
В пруду в Волгоградской области нашли тело 13-летней школьницыСмотреть фотографии
11:05
СК: в пруду в Волгоградской области ищут тело ребенкаСмотреть фотографии
10:29
В аэропорту Волгограда у вылетающей в Баку пассажирки нашли 9905 евроСмотреть фотографии
10:26
Волгоградцам из-за жары запретят въезд в леса с 11 июняСмотреть фотографии
09:58
На Комсомольском мосту в Волгограде в ДТП попал КАМАЗ коммунальщиковСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области в пруду утонула 13-летняя девочкаСмотреть фотографии
08:36
В Роспотребнадзоре назвали условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
В Котово завершили основные работы по прочистке засора канализацииСмотреть фотографии
21:14
ЦГМС: в Волгоградской области к выходным ожидается жара до +33 °ССмотреть фотографии
20:45
«Соседи — крысы и тараканы»: волгоградка сняла видеоэкскурсию по аварийному домуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Интим-мошенники развели командированного в Волгоград инженера на 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
19:57
«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожанСмотреть фотографии
19:36
Гонки на сапах и фестиваль красок: в Волжском анонсировали открытие пляжного сезонаСмотреть фотографии
19:08
Задушившей сына-младенца волгоградке на 2 года придется забыть об алкоголеСмотреть фотографии
19:03
Момент ДТП с «наскоком» на Астраханском мосту в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
«Подорвались на мине»: стали известны подробности гибели в зоне СВО волжского фотографа Владимира ЯкимоваСмотреть фотографии
18:29
В Волгограде ДТП на Астраханском мосту парализовало движение в центре городаСмотреть фотографии
17:54
В Котово отобрали пробы воды и почвы после фекального потопаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Волгоградские хирурги провели две успешные операции с сохранением беременностиСмотреть фотографии
17:27
В Волгограде больницу №11 возглавила врач УЗИ Ольга СтрельцоваСмотреть фотографии
17:07
В Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском 23-летнего сварщикаСмотреть фотографии
16:45
Экс-директор ООО «Скаймет» ответит в суде за распил 13 гаражей волгоградцевСмотреть фотографии
16:32
Поселок под Волгоградом избавили от кошмара на улице БаррикаднаяСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Дело о ЧП с полицейским на Орловском пруду отправили в суд под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:50
В Волгоградскую область из Краснодара попало молоко с линкомициномСмотреть фотографии
 